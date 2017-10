Dupla é presa com mais de 100 quilos de maconha ao tentar furar barreira policial em Santa Maria

Operação Bicudo 27/10/2017 | 07h50 Atualizada em

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira em, Santa Maria, por tráfico de drogas. Foram apreendidos 103,8 quilos de maconha no carro em que eles estavam.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla trafegava em um Crossfox, com placas de Porto Alegre, na BR-392, quando tentou furar uma barreira da Polícia Civil, próximo a ponte do Arenal, e colidiu com duas viaturas policiais. O carro dos suspeitos, que é clonado, capotou.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

No local, agentes da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) realizavam a operação Bicudo, que estava sendo desenvolvida há trinta dias.

A dupla ficou levemente ferida e foi encaminhada para atendimento médico na UPA. Até as 8h desta sexta-feira, a ocorrência ainda estava em andamento.