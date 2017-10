Duas pessoas ficam feridas em colisão na BR-392  

Trânsito 20/10/2017 | 16h29 Atualizada em

Por volta do meio-dia desta sexta-feira, uma colisão na BR-392 deixou duas pessoas feridas, em São Sepé.

O acidente aconteceu próximo da Vila Block entre uma caminhonete S10, com placas de de Pelotas, e um Classic, de Vila Nova do Sul. A caminhonete viajava no sentido São Sepé-Santa Maria, e o Classic no sentindo contrário. Os veículos colidiram de frente.

Os dois, ocupantes do Classic, ficaram gravemente feridos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) _ um deles chegou a ficar preso nas ferragens. Eles foram socorridos pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), mas não correm risco de morte.

O trânsito chegou a ficar lento no local. Uma viatura da Brigada Militar que vinha de Porto Alegre parou e controlou o trânsito no local até a chegada da PRF.

*Com informações de O Sepeense