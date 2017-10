Duas lojas de Santa Maria são alvo de tentativa de novo golpe com máquina de cartão

Polícia 18/10/2017 | 18h48 Atualizada em

Duas lojas foram alvo de uma tentativa de um novo golpe na terça-feira, em Santa Maria. Na Casa Cook do Santa Maria Shopping, ela tentou comprar panelas que custam mais de R$ 1 mil, mas na hora de passar o cartão de débito, pegou a máquina e, em vez de digitar a senha, cancelou a operação e digitou um código que faz o aparelho imprimir uma cópia da operação anterior. Entregou à caixa o papel e disse que não precisava da outra via.

Quando a lojista notou que o cupom era de só R$ 75, da venda anterior, pediu para passar o cartão de novo. Então, a “cliente” deu uma desculpa de que já havia feito compras de mais de R$ 10 mil e que iria verificar o que estava ocorrendo. Com isso, foi embora.

Quando os donos da loja viram as imagens das câmeras de segurança, perceberam que a mulher havia furtado vários produtos que colocou na numa bolsa. Segundo Jorge Brandão, sócio da loja, a mulher é bem-vestida e dizia que era da Bahia e que viajaria ao Rio no dia seguinte. As imagens foram entregues à polícia, onde foi registrada ocorrência.

Segundo ele, pouco tempo depois, a golpista foi até uma loja do Royal Plaza Shopping e tentou fazer uma compra de R$ 5 mil. Desistiu quando os seguranças foram alertados e chegaram no local.