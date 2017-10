Dois são detidos em Santa Maria por exploração sexual contra crianças

Operação Luz na Infância 20/10/2017 | 14h23 Atualizada em

Dois homens foram detidos em flagrante na manhã desta sexta-feira, em Santa Maria, durante uma operação da nacional da Polícia Civil de combate a exploração sexual contra crianças. No Rio Grande do Sul, foram cumpridos outros 12 mandados de busca e apreensão em Novo Hamburgo, Alvorada, Uruguaiana, Viamão, Porto Alegre, Lagoa Vermelha, Itaqui e São Leopoldo

Segundo a Polícia Civil, os dois são alvos da operação Luz na Infância e foram identificados por meio de um levantamento realizado pela Secretária Nacional de Segurança Pública (Senasp) e pela Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil - Adidância da Polícia de Imigração e Alfandega em Brasília. O objetivo foi apreender computadores e dispositivos informáticos que armazenavam conteúdos de pedofilia.

Um dos suspeitos presos em Santa Maria, de 55 anos, foi encontrado em uma casa no Centro, e o outro, de 32 anos, foi detido em uma residência no Bairro Urlândia. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), onde foi arbitrada fiança no valor de R$ 1,5 mil para cada um. Conforme a delegada Alessandra Padula, que cumpriu um dos mandados, até o final da manhã desta sexta-feira, o valor não havia sido pago e os dois seguiam na delegacia.

De acordo com a Agência Brasil, até agora foram presas 97 pessoas em todo o Brasil. O número final de presos e mandados cumpridos será divulgado pelo Ministério da Justiça até o fim do dia.

A operação foi deflagrada através do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos (Gie), do Departamentos Estadual da Criança e do Adolescente (Deca) e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em parceria com o Instituto Geral de Perícias e a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).