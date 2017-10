Divulgado o gabarito do concurso da prefeitura de Santa Maria  

Concurso público 30/10/2017 | 14h11 Atualizada em

Foi divulgado, na tarde desta segunda-feira, o gabarito preliminar das provas do concurso da prefeitura de Santa Maria. As provas foram aplicadas na manhã e tarde de domingo. São 10 mil candidatos concorrendo a 137 vagas. O índice de abstenção – candidatos que não compareceram aos locais de prova –, foi de 11,32%, cerca de 1,2 mil pessoas, segundo a organização do certame.

- Clique aqui para ver o gabarito das provas de agente administrativo, contador, engenheiro eletricista e geólogo, clique aqui.

- Clique aqui para conferir o gabarito das provas do magistério

- Clique aqui para conferir o gabarito das provas para a área da saúde

- Clique aqui para acessar o gabarito das provas para agentes

RECURSO

A partir de terça-feira, começa o período para interposição de recursos para questões. No dia 21 de novembro, será feita a divulgação do gabarito definitivo e das notas da prova objetiva.