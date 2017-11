Direção da Casa de Saúde afirma não ter dinheiro para pagar médicos

Faltam recursos 31/10/2017 | 20h14 Atualizada em

A ameaça dos médicos do setor da Maternidade do Hospital Casa de Saúde de Santa Maria, de paralisar os atendimentos, pode se confirmar nesta quarta-feira. É que a direção do hospital confirmou que não conseguiu recursos no prazo previsto para quitar a dívida com os médicos, que se encerrou hoje, dia 31 de outubro.

– A gente fala com eles todos os dias, o que não temos são valores para repassar agora, como nós havíamos programado. Não recebemos do Estado e não conseguimos empréstimos. A gente está trabalhando com datas que nos prospectam, dizem que vão nos pagar até tal data, a gente chama os médicos e diz que talvez consiga pagar, mas isso não acontece. O problema é que fizemos isso umas seis ou sete vezes e estamos passando por mentirosos. Agora, chegou num ponto que a gente imaginava que isso ia acontecer – reconhece Rogério.

Ainda conforme o administrador, a dívida com os 50 médicos que trabalham no hospital gira em torno dos R$ 2 milhões, sendo que parte dos profissionais está com os salários atrasados desde julho. O pagamento é feito no 18º dia de cada mês.

– É uma decisão deles (parar as atividades), e a gente respeita porque não conseguiu cumprir o que a gente prospectou. Assim que entrar alguma coisa, a gente vai chamá-los, vamos continuar com as tratativas. Se parar, o impacto é horrível, vai superlotar os outros serviços e, talvez, desestruturar um serviço que aqui funciona muito bem – ressalta o administrador.

Segundo Manoel Souza Júnior, médico ginecologista e obstetra da Maternidade, a intenção dos profissionais do setor é que o último médico trabalhe até as 7h30min de amanhã e, depois, as atividades parem até que haja uma solução para o atraso dos pagamentos.

De acordo com a médica responsável técnica pela Maternidade, Maria Aparecida Brizola Mayer, que também é vereadora em Santa Maria, confirma que os médicos do setor vão parar as atividades. Segundo ela, a Casa de Saúde faz cerca de 80 a 120 partos por mês.