Dicas para uma redação nota mil no Enem

Exame Nacional 22/10/2017 | 14h16

Além de responder 90 questões objetivas, no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 5 de novembro, os candidatos também terão de produzir uma redação, que tem a nota mil como pontuação máxima e costuma assombrar os alunos.

Em uma rápida avaliação dos temas solicitados no Enem nos últimos cinco anos (veja abaixo), a professora de português e redação Mariane Lazzari, do Totem Vestibulares, conclui que o tema solicitado na prova costuma estar relacionado a algum assunto atual e que foi amplamente debatido pela mídia (noticiários, jornais, novelas, séries de TV) ou nas redes sociais. Para buscar quais assuntos podem ser relevantes, o candidato deve ficar atento a notícias do país e do mundo.

Além disso, a professora diz que é imprescindível que o candidato esteja atento ao enunciado do exercício, a fim de se certificar do rumo que deve dar ao texto.

– Os argumentos selecionados precisam ter relação com o tema proposto e, durante a apresentação, é fundamental vincular temas e argumentos. Também é preciso cumprir os limites estruturais esperados pela banca – alerta Mariane.

A professora de português e redação Carla Mano, da Mano a Mano Cursos e Preparatórios, concorda que questões atuais costumam nortear os enunciados na redação do Enem. Ela também sugere que a elaboração do texto deve seguir uma estrutura específica com introdução, argumentação e uma conclusão que apresente uma "tese reguladora" para que o candidato prove que "não está fugindo do tema proposto".

QUEDA DAS NOTAS

Um levantamento apresentado pelo Ministério da Educação (MEC) em janeiro deste ano mostra que há cada vez menos redações que conseguem alcançar a nota mil no Enem. Em 2016, apenas 77 candidatos obtiveram a nota máxima, enquanto em 2015, foram 104 textos nota mil e, em 2014, 250.

A queda é proporcional ao aumento de redações nota zero, conforme o MEC. Em 2015, 53 mil participantes zeraram a redação. No ano passado, foram cerca de 84 mil notas zero. Entre os critérios para justificativa da avaliação, o MEC estão o fato de os estudantes terem deixado a folha da redação em branco, fugido do tema, copiado o texto motivador, apresentado propostas que ferem os direitos humanos, entre outros.

As professoras Mariane e Carla reforçam que, para garantir um bom desempenho, o aluno precisa manter a calma e ter certeza de que entendeu o pedido de argumentação e o tema proposto. Elas salientam, mais uma vez, que a estrutura do texto deve estar de acordo com as normas solicitadas pela banca.





