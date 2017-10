Dicas para revisar História, Geografia, Sociologia e Filosofia para o Enem

Macetes para o exame 27/10/2017 | 14h02 Atualizada em

No primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dia 5 de novembro, além de fazer a redação, os candidatos terão que responder 180 questões de Ciências Humanas. A plataforma de educação Sistema Ari de Sá (SAS) fez um mapeamento, com as provas do Enem de 2009 a 2016, para saber quais são os assuntos que mais caem no exame em cada disciplina.

O Diário conversou com os professores do Totem Vestibulares, do Challenger Desafia e do Riachuelo Enem e Vestibulares para ver se eles concordam com os resultados do SAS e para buscar dicas sobre as matérias de história, geografia, filosofia e sociologia. Pelo grande volume de material, este texto não abrange as demais disciplinas de Ciências Humanas (língua portuguesa, literatura, inglês e espanhol), que serão mencionadas em publicação nos próximos dias.

Confira abaixo o que dizem os professores sobre as quatro disciplinas avaliadas.