Depois da chuva, temperatura deve cair no final de semana

Na tarde desta quinta-feira o calor e o tempo firme foram um alívio para quem precisava contabilizar os estragos causados pela tempestade que atingiu pelo menos 1,2 mil famílias em Santa Maria na madrugada de quinta-feira. Conforme o meteorologista do Inmet Rogério Rezende, o calor é normal para esta época do ano, porém ajuda na formação de nuvens e possibilidade de chuva.

– Há risco chuva para hoje, mas em quantidade pequena, pode ocorrer pancadas em áreas isoladas. No sábado as chuvas devem voltar em uma condição mais forte em função de uma frente fria que vai se formar no Rio Grande do Sul, ainda não se sabe se vem granizo e vento forte. De domingo para segunda as temperaturas vão cair bastante – explica Rezende.

Segundo Fernando Lopes, meteorologista da Sala de Situação do Estado, que monitora o tempo 24 horas por dia e emite alertas para a Defesa Civil, não há previsão de novos temporais em Santa Maria para esta sexta, mas há chance de chuva no Norte (de Cruz Alta à fronteira com Santa Catarina) e na Fronteira Oeste do Estado (entre Uruguaiana e Santa Rosa), havendo risco de pancadas fortes e temporais isolados só nessa área. Lopes diz que, no sábado, a chuva pode descer um pouco mais e atingir também Santa Maria, mas deve ser chuva fraca no Centro do Estado.

Já no domingo, a previsão para Santa Maria é de chegada de massa de ar frio e seco, com vento um pouco mais forte, com mínimas chegando a 9°C. E para segunda, o frio segue, com mínima de 8°C. A sala de Situação que é mantida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, emite alertas e previsões em uma página no Facebook.

A previsão para hoje não é unânime, pois a Somar Meteorologia avisa que há risco de temporal e granizo para Santa Maria e região, à tarde ou à noite.

De acordo com o Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil do Estado, Major Gerson Freitas Marques, não tem aviso nem alerta de temporal até sábado para a Região nem para Santa Maria. As informações são repassadas pela Sala de Situação do Rio Grande do Sul, que faz parte Secretaria Estadual do Meio Ambiente e do Sistema Nacional da Defesa Civil que emite as informações por meio do CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Segundo ele, o alerta do temporal da madrugada de quinta-feira, foi repassado aos coordenadores da Defesa Civil de cada município.

– Durante o dia a quarta-feira nós expedimos vários alertas e várias informações para os 53 municípios que fazem parte da nossa região para se prepararem e esperarem. Existia esse alerta, sabíamos que ia acontecer um evento climatológico na região, mas a intensidade não tem como prever – salienta Freitas.

O major reforça ainda é que as pessoas permaneçam em locais seguros, fiquem dentro de casa. Se o lugar não é seguro, é preciso procurar a Defesa Civil ou casa de parentes e amigos, pois a possibilidade das pessoas ferirem-se é grande.

– É preciso esperar a tempestade passar e tentar recuperar os danos. É importante dizer que as lonas que estão sendo distribuídas, servem para as pessoas cobrirem os móveis da casa dentro das residências e não para tapar os furos do telhado, primeiro porque pode ocorrer acidentes e se houver mais chuvas pode não segurar, o correto é cobrir com telhas – enfatiza Freitas.