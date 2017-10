Daer faz manutenção em ponte que liga Cachoeira do Sul a Novo Cabrais

Trânsito 30/10/2017 | 17h37 Atualizada em

Atenção, motoristas! Quem precisa pegar a estrada nesta terça-feira, deve ficar atento. Durante todo o dia, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) estará realizando serviços de manutenção na ERS-502, no trecho da rodovia entre Cachoeira do Sul e Novo Cabrais.

Obra da Faixa Velha está parada há quase um mês e não há prazo para retomada

De acordo com o Daer, as equipes vão trabalhar na manutenção da ponte que fica sobre o Arroio Barriga, na altura do Km 19,9 da rodovia. O trânsito ficará totalmente bloqueado entre as 8h e as 17h e só será liberado depois da conclusão dos serviços.

Veja, abaixo, o local do bloqueio: