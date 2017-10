CVV completa seis anos de atuação em Santa Maria

Voluntariado 18/10/2017 | 19h33 Atualizada em

O Centro de Valorização da Vida (CVV) completou seis anos de atuação em Santa Maria nesta quarta-feira. Para celebrar a data, os voluntários do Centro doaram sangue no Hemocentro da cidade. De acordo com o coordenador do CVV de Santa Maria, Jorge Brandão, cerca de 20 voluntários participaram do ato solidário, que é realizado todos os anos, no dia 18 de outubro. Com orgulho do trabalho realizado todos os dias, o coordenador falou sobre os seis anos do CVV em Santa Maria.

Foto: Divulgação / New CO

– Para nós é uma data importante e vemos que nosso trabalho tem sido reconhecido pela sociedade e pelos veículos de imprensa. São seis anos ajudando as pessoas e a tendência é que o trabalho evolua ainda mais – disse Brandão.

O CVV atende pessoalmente e pelo telefone pessoas em situação de fragilidade emocional. Assim como em todo o Rio Grande do Sul, em Santa Mario os voluntários atendem pelo número 188. As ligações são gratuitas.

Foto: Divulgação / New CO