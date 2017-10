Criança fica ferida durante incêndio em Santa Maria

Fogo 26/10/2017 | 10h42 Atualizada em

Um incêndio que atingiu uma residência na noite de quarta-feira, em Santa Maria, deixou uma criança de dois anos ferida. O caso aconteceu na Rua Ayrton Senna, na Vila Brenner, por volta das 21h45min.

No momento em que o Corpo de Bombeiros chegou ao local para atender a ocorrência, a criança já havia sido socorrida. Segundo informações dos moradores, repassadas aos bombeiros, a vítima teria se queimado após um colchão pegar fogo e faíscas a atingirem. Ela teve queimaduras espaçadas pelo corpo e foi encaminhada ao Pronto-Atendimento (PA) Infantil.

A casa ficou parcialmente destruída. Não há informações sobre as circunstâncias do incêndio ou sobre quem mais estava na residência com a criança. Ninguém mais ficou ferido.