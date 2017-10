Coordenação do Enem avalia se Coronel Pilar será local de prova

Depois da tempestade 23/10/2017 | 20h52 Atualizada em

Depois da tempestade da madrugada da última quinta-feira, além dos estragos em casas, prédios, árvores e rede elétrica, algumas escolas de Santa Maria também foram prejudicadas pela ação do vento, entre elas, a Coronel Pilar, da rede estadual. Prevista para ser um local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 5 e 12 de novembro, a escola passa por avaliações da Coordenação Municipal do Enem e de engenheiros da 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop).

De acordo com a coordenadora municipal do Enem, Patrícia Oliveira, na tarde de segunda-feira, um dos engenheiros da Crop pediu mais tempo para avaliar a situação da Coronel Pilar e para dar um prazo mais preciso sobre o tempo de reforma no colégio. A resposta do profissional da Crop deve ser entregue à Coordenação do Enem nesta terça-feira.

Patrícia afirma que, se não for possível reparar a Coronel Pilar a tempo, os candidatos que fariam a prova na escola, provavelmente, serão realocados em um prédio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

– Vamos tentar manter os candidatos em prédio no qual já temos o contrato para ser local de provas do Enem, e, como na UFSM ainda temos salas disponíveis, é provável que seja lá que esses estudantes irão fazer a prova – explica Patrícia.

Além da Coronel Pilar, as escolas Coração de Maria e Olavo Bilac, que também são locais de prova do Enem, foram atingidas pela tempestade. Contudo, Patrícia adianta que esses colégios estão confirmados para o recebimento dos candidatos do Enem.

ERRO NO CARTÃO

Ainda sobre a UFSM, a coordenadora municipal esclarece que alguns candidatos receberam no cartão de confirmação de inscrição do Enem apenas "UFSM – Prédio Central" como o local de prova, sem detalhes de número do prédio e da sala.

Ela explica que foi um erro no momento de registrar o prédio e diz que os candidatos que receberam o cartão dessa forma farão a prova no Centro de Tecnologia (CT), prédio 7, nas salas dos blocos principal e A, no campus em Camobi.