Confira o cronograma de novembro da Unidade Móvel de Saúde

Saúde 28/10/2017 | 15h02 Atualizada em

A prefeitura de Santa Maria divulgou o cronograma de atendimentos da Unidade Móvel de Saúde para o mês de novembro. As atividades iniciam na próxima quarta-feira, dia 1º, no Passo da Capivara e na Estação dos Ventos, no Km 3. O posto de saúde volante presta atendimento médico e odontológico às comunidades menos favorecidas ou de difícil acesso.

Com mudanças, trânsito no Bairro Medianeira ainda gera dúvidas

Neste mês, além das escalas habituais, a unidade também estará presente no projeto Sorria Santa Maria, realizado no Centro de Especialidades Odontológicas, que fica na Avenida Borges de Medeiros, 804, no dia 11 de novembro. Já dia 12 de novembro, a unidade móvel marca presença na 74ª Romaria de Nossa Senhora da Medianeira.

Foto: João Vilnei / Divulgação/Prefeitura de Santa Maria

Confira o cronograma da Unidade Móvel de Saúde para o mês de novembro:

Quarta-feira

Manhã: Passo da Capivara, distrito de Pains

Tarde: Estação dos Ventos (Pediatria)

Segunda-feira, dia 6

Distrito de Boca do Monte

Colônia Cezar Pina

Terça-feira, dia 7

Alto das Palmeiras

Engenho Freitas

Quarta-feira, dia 8

Manhã: Subprefeitura de Passo do Verde

Tarde: Pinheiros, distrito de Santa Flora

Quinta-feira, dia 9

Manha e tarde: Colégio Fontoura Ilha (Teatro)

Sábado, dia 11

Sorria Santa Maria

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

Domingo, dia 12

74ª Romaria Nossa Senhora Medianeira

Segunda-feira, dia 13

Subprefeitura do distrito de Palma

Terça-feira, dia 14

Colônia Pena, distrito de Santa Flora

Quinta-feira, dia 16

Escola Santa Flora, distrito de Santa Flora

Sexta-feira, dia 17

Banhados, distrito de Santa Flora

Segunda-feira, dia 20

Manhã: Estação dos Ventos (KM3)

Tarde: Aldeia Indígena Kaingang (atendimento para crianças)

Terça-feira, dia 21

Lajeadinho e Igreja Santo Antônio, distrito de Boca do Monte

Quarta-feira, dia 22

Canabarro, distrito de Boca do Monte

Quinta-feira, dia 23

Escola Major Tancredo, distrito de Palma

Sexta-feira, dia 24

Campestre Menino Deus

Aruanda de Xangô

Segunda-feira, dia 27

Manhã: Quilombo, distrito de Palma

Tarde: Aldeia Indígena Kaingang (atendimento para adultos)

Terça-feira, dia 28

Colônia Pinheiro, distrito de Santa Flora

Quarta-feira, dia 29

Subprefeitura do distrito de Palma

Quinta-feira, dia 30

Escola João Hundertmark, distrito de Boca do Monte

Sexta-feira, dia 31

Estação dos Ventos, Km 3