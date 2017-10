Confira o calendário de 10 vestibulares em Santa Maria e região 

Ensino Superior 22/10/2017 | 18h23 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Atenção, vestibulandos! Foi dada a largada para o período de inscrições nos vestibulares de verão de Santa Maria e de outras cidades do Estado. Em Santa Maria, cinco instituições já estão com as inscrições abertas. Para outras duas faculdades, as inscrições começam ainda nesta semana. É bom se organizar e ficar de olho no calendário para não perder nenhum prazo. Confira:

SANTA MARIA

FADISMA

Inscrições: Começam na quarta-feira, dia 25 e se encerram no dia 23 de novembro

Prova: Da 25 de novembro, às 14h

Informações: Pelo site, página no Facebook ou pelo telefone (55) 3220-2500

Cursos e vagas:

– Ciências Contábeis (noturno): 40

– Direito: 50 vagas diurno e 50 vagas noturno

FAPAS

Inscrições: Começam na sexta-feira, dia 27 e vão até o dia 21 de novembto, pelo site.

Taxa de inscrição: R$ 35

Prova: 25 de novembro, às 14h

Informações: pelo site ou pelo telefone (55) 3220-4575

Cursos e vagas:

– Administração: 50

– Direito: 50

– Filosofia (licenciatura): 30

– Teologia: 25

FAMES

Inscrições: até 16 de novembro, pelo site ou na Central de Atendimento, na Rua Dr. Turi, 2.003, das 8h às 20h

Taxa de inscrição: R$ 35 (prova tradicional) R$ 25 (Enem) e R$ 35 (Enem e prova tradicional)

Prova: 18 de novembro, das 13h às 17h

Informações: (55) 3028-7017 e vestibular@fames.metodista.br

Cursos e vagas:

– Administração: 40 vagas diurno e 40 noturno

– Ciências Contábeis: 50 vagas noturno

– Direito: 40 vagas diurno e 50 noturno

– Educação Física: 45 vagas diurno e 45 noturno

FISMA

Inscrições: até 22 de novembro pelo site da Fisma ou na sede, na Rua José do Patrocínio, 26

Taxa de inscrição: R$ 30 e 1 kg de alimento não perecível

Prova: 25 de novembro, às 16h

Informações: (55) 3025-9725 e pelo site

Cursos e vagas:

– Administração: 40 vagas noturno

– Enfermagem: 40 vagas diurno e 40 noturno

– Psicologia: 40 vagas diurno e 40 noturno

– Tecnologia em Gestão Comercial: 40 vagas noturno

SOBRESP

Inscrições: 2 de outubro a 22 de fevereiro pelo site

Taxa de inscrição: R$ 30 para prova ou para utilizar a nota do ENEM

Prova: de 20 de outubro a 24 de fevereiro (escolha da data na hora da inscrição)

Informações: (55) 3214-1111 ou contato@sobresp.com

Cursos e vagas:

_ Administração: 50 vagas noturno

_ Psicologia: 50 vagas noturno

ULBRA

Inscrições: até 13 de novembro pelo site da Ulbra

Taxa de inscrição: R$ 50

Prova: 19 de novembro, às 14h

Informações: (55) 3214-2333 ou ulbrasanamaria@ulbra.br

Cursos e vagas:

_ Administraçao: 73 vagas noturno

_ Arquitetura e Urbanismo: 96 vagas noturno

_ Direito: 96 vagas noturno

_ Educação Física (licenciatura): 88 vagas noturno

_ Tecnologia em Estética e Cosmética: 93 vagas integral

_ Fisioterapia: 96 vagas integral

_ Psicologia: 88 vagas integral

UNIFRA

Inscrições: até 3 de novembro, no portal do Vestibular Unifra

Taxas de inscrição: até 11 de outubro, R$ 60. De 12 de outubro a 3 de novembro, R$ 100

Prova: 27 de novembro, das 13h30min às 17h30min

Informações: (55) 3220-1220 e coperves@unifra.br

Cursos e vagas:

– Administração: 40 vagas diurno e 40 noturno

– Arquitetura e Urbanismo: 40

– Biomedicina: 40

– Ciência da Computação: 40

– Ciências Contábeis: 40

– Ciências Econômicas: 40

– Design: 40

– Direito: 40 vagas diurno e 40 noturno

– Enfermagem: 40

– Engenharia Ambiental e Sanitária: 40

– Engenharia Biomédica: 40

– Engenharia de Materiais: 40

– Engenharia Química: 40

– Farmácia: 40

– Filosofia: 40

– Física Médica: 40

– Fisioterapia: 40

– História: 40

– Jornalismo: 40

– Letras Português-Inglês: 40

– Matemática: 40

– Medicina: 35

– Nutrição: 40

– Odontologia: 40

– Pedagogia: 40

– Psicologia: 40

– Publicidade e Propaganda: 40

– Sistemas de Informação: 40

– Terapia Ocupacional: 40

– Tecnologia em Design de Moda: 40

– Tecnologia em Jogos Digitais: 40

– Tecnologia em Radiologia: 40

NA REGIÃO

UNICRUZ (CRUZ ALTA)

Inscrições: até dia 27 de novembro, pelo site

Taxa de inscrição: R$ 45

Prova: 3 de dezembro, às 16h

Informações - 0800 51 00 101

Cursos:

Administração, Agronomia (diurno ou noturno), Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Aeronáuticas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito (diurno ou noturno), Educação Física (bacharelado ou licenciatura), Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Estética e Cosmética (tecnólogo), Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Letras (licenciatura em português/espanhol ou em português/inglês), Medicina Veterinária e Pedagogia



URI (SANTIAGO)

Inscrições: Até o dia 21 de novembro, pelo site

Taxa: R$ 70

Informações: - (55) 3251-3151, ramal 202

Prova - 26 de novembro, ás 14h

Cursos e vagas:

- Administração: 50

- Agronomia: 40

- Arquitetura e Urbanismo: 35

- Ciência da Computação: 35

- Ciências Biológicas (licenciatura): 30

- Ciências Contábeis: 40

- Direito: 50 diurno e 60 noturno

- Educação Física (licenciatura): 30

- Enfermagem: 40

- Farmácia: 40

- Letras: 30

- Pedagogia: 30

- Psicologia: 40

URCAMP (SÃO GABRIEL)

Inscrições: até 17 de novembro pelo site

Taxa: R$ 30

- Informações - (53) 3242-8244, ramais 246 e 287

- Prova - 19 de novembro

- Cursos - Administração, Ciências Contábeis, Direito e Educação Física