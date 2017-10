Concurso da prefeitura de Santa Maria tem nova data

Adiada 20/10/2017 | 18h39 Atualizada em

A prova do concurso da prefeitura de Santa Maria, que seria neste domingo e foi adiada em função dos estragos da tempestade da última quinta-feira, já tem nova data: dia 29 de outubro.

VÍDEO: motorista filma destruição ao longo da BR-287

As provas serão realizadas em dois turnos, com início às 9h e às 15h, conforme os cargos escolhidos. Candidatos a três cargos sofrerão alteração nos locais de prova. São eles: Agente de Saúde Pública e Vigilância Ambiental (de algumas iniciais), de Técnico em Enfermagem e Assistente Administrativo (de algumas iniciais). Confira os novos locais de prova abaixo.

AS MUDANÇAS NOS LOCAIS DE PROVA

– Técnico em Enfermagem (Candidatos cujos nomes iniciam com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L): C. E. Padre Rômulo Zanchi (Rua Prof. Fontoura Ilha, nº 240, Bairro João Goulart) – Prova às 9h

– Técnico em Enfermagem (Candidatos cujos nomes iniciam com as letras M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W e Z): FISMA - Unidade I (Avenida Presidente Vargas, nº 2355 - Prédio Policlínica Wilson Aita, 5º e 6º Andares, Centro) – Prova às 9h

– Agente de Saúde Pública e Vigilância Ambiental (Candidatos cujos nomes iniciam com as letras M, N, O, P e Q): FISMA – Unidade I (Avenida Presidente Vargas, nº 2355 - Prédio Policlínica Wilson Aita, 5º e 6º Andares, Centro) – Prova às 15h

– Agente de Saúde Pública e Vigilância Ambiental (Candidatos cujos nomes iniciam com as letras R, S, T, U, V, W, Y e Z): C. E. Padre Rômulo Zanchi (Rua Prof. Fontoura Ilha, nº 240, Bairro João Goulart) – Prova às 15h

– Agente Administrativo (Candidatos cujos nomes iniciam com as letras N e O) – FISMA – Unidade I (Avenida Presidente Vargas, nº 2355 - Prédio Policlínica Wilson Aita, 5º e 6º Andares, Centro) – Prova às 9h

DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Os candidatos que tiveram as inscrições homologadas e não que não têm mais interesse em participar da seleção, por causa da nova data, devem preencher um requerimento (em anexo nos editais), individualizado em caso de inscrição para mais de um cargo, solicitando o cancelamento da inscrição e a devolução do valor pago.

VÍDEO: merendeira conta que telhado de sua escola voou sobre o colégio vizinho

Depois de feito o cancelamento, não candidato não poderá realizar a prova. Para receber o dinheiro de volta, os candidatos que desistirem precisam acessar a área do candidato, no site da Objetiva, e preencher um formulário de recurso nos dias 23 e 24 de outubro, e anexar o requerimento, cópia do comprovante da taxa de inscrição e cópia do documento de identidade.