Concessionária desativa linhas de transmissão na região e classifica a situação como crítica

Tempestade 19/10/2017 | 10h12 Atualizada em

A tempestade de atingiu a Região Central do Estado na madrugada desta quinta-feira causou a queda de postes de energia e árvores sobre a rede elétrica. Nesta manhã, a RGE Sul emitiu uma nota oficial na qual classificou a situação como crítica.

Árvore caiu sobre os fios da rede elétrica em frente ao Parque Itaimbé Foto: Karin Spezia / Arquivo pessoal

Linhas de transmissão de energia localizadas em três cidades da região tiveram de ser desativadas momentaneamente: em Jaguari, Cruz Alta e Tupanciretã. Além disso, circuitos que alimentam a rede de Cruz Alta também foram desarmados.

GALERIA DE FOTOS: leitores do Diário registram estragos do temporal

Milhares de clientes estão sem energia no Estado, mas não há uma contabilidade sobre o número exato. Também não há previsão para o retorno da luz.

Confira a íntegra da nota da RGE Sul

"Forte temporal atinge a área de concessão da RGE e da RGE Sul com ventos de alta intensidade, descargas atmosféricas e granizo. No inicio da madrugada atingiu a região de Santana do Livramento e por volta das 3 horas da manhã chegou à Região Central, em Santa Maria, atendida pela RGE Sul, e Região das Missões, atendida pela RGE, em Santo Ângelo e Cruz Alta.

Na RGE Sul a linha de transmissão de 69 kV de Jaguari está desarmada. Na RGE cerca de 20 circuitos alimentadores, todos concentrados na região de Santo Angelo e Cruz Alta, estão desligados.

Na RGE as linhas de transmissão Cruz alta - Tupanciretã, Tapera 2 - Tapera 1 fora e Usina de Jacuí - Cruz Alta, esta última da CEEE, também estão desarmadas.

A situação é critica e rajadas de vento forte ainda persistem nessas regiões, com alertas meteorológicos de que vão seguir nas próximas horas em toda a metade oeste do Estado.

Estas são as informações deste momento sobre o temporal, não sendo possível, ainda, estimar a extensão dos danos na rede elétrica, uma vez que os ventos prosseguem.

A RGE e a RGE Sul estão totalmente mobilizadas desde a madrugada, trabalhando com todo seu efetivo de equipes próprias e terceiras."