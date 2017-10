Comissão de Agricultura da Assembleia cobra investimentos na eletrificação rural

Região 27/10/2017 | 11h27 Atualizada em

A questão de dificuldades na distribuição de energia elétrica em várias regiões do Estado foi pauta de longa audiência entre o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito (PP), e o secretário de Minas e Energia do Estado, Artur Lemos Júnior, na quarta-feira.

Na reunião, realizada na secretaria, Brito, que acompanha há bastante tempo a situação da Região Central, cobrou envolvimento mais forte do Estado sobre a permanente falta de energia no interior, bem como as precárias condições de posteamento, transformadores e a baixa voltagem. No encontro, ficou acertado que será realizada reunião com a direção geral da RGE Sul e os municípios mais atingidos, em data a ser marcada, para tratar do assunto.

Começa instalação da caldeira da usina termelétrica de São Sepé

O deputado salientou a necessidade de investimentos urgentes para recuperação ou construção de novas redes, que em muitas localidades estão defasadas, com a interrupção do serviço em situações de chuvas ou ventos, causando grandes prejuízos às propriedades rurais.

O parlamentar também está pedindo os planos de investimento da RGE para atender os municípios do Centro-Serra, que nos últimos anos estão sendo castigados pela falta de investimentos nas redes, que já possuem de 30 a 40 anos.