Começa instalação da caldeira da usina termelétrica de São Sepé

Começou nesta semana a montagem da caldeira da termelétrica de São Sepé. Esta etapa é uma das mais importantes da obra de construção da usina, que deve entrar em operação em 2018.

A Termelétrica São Sepé pertence à Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai (Creral), com sede em Erechim. A unidade irá funcionar com biomassa, ou seja, a energia elétrica será gerada com a queima de casca de arroz, produto abundante na região central do Estado devido à atividade arrozeira.

Guindaste precisou ser usado na operação de erguimento da caldeira, que pesa mais de 52 toneladas Foto: Creral / Divulgação

A caldeira em instalação é composta de várias peças, como fornalha, grelha e chaminé. A maior dessas peças pesa 52 toneladas, o que exige a utilização de guindastes de 250 toneladas para levantar e acoplar as peças. Segundo a Creral, essa etapa da obra vai se estender até fevereiro do ano que vem. Paralelamente, serão montados moega, elevador, peneiras e silos que formam o pátio de biomassa, onde será feito o recebimento da casca de arroz.

Junto com a caldeira e os demais equipamentos, também chegou ao local do empreendimento, na semana passada, o gerador de energia.

INVESTIMENTO DE R$ 45 MILHÕES

A usina está sendo montada em uma área de nove hectares próximo da ERS-149, distante dois quilômetros de uma subestação de energia elétrica da RGE Sul. A termelétrica terá capacidade de geração de 8 megawatts de energia, o que é suficiente para abastecer uma região com cerca de 25 mil habitantes.

Ela vai operar com a queima prevista de 70 mil toneladas de casca de arroz por ano. O investimento é de R$ 45 milhões. Desse valor, R$ 35,3 milhões são financiados via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).