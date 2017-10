Com mudanças, trânsito no Bairro Medianeira ainda gera dúvidas

Atenção, motoristas! 28/10/2017 | 10h41 Atualizada em

É possível perceber as mudanças na sinalização horizontal de trânsito. A antiga pintura foi apagada com tinta preta Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Mais de uma semana depois, as mudanças no trânsito no Bairro Medianeira ainda parecem não estar claras para pedestres e motoristas. Na sexta-feira, a reportagem do Diário esteve nas vias que começaram ser modificadas no dia último dia 16.

Na Rua Marquês do Herval, onde placas indicam que passou a ser proibido que carros cruzem pela Avenida Medianeira, a reportagem flagrou motoristas na contramão. No intervalo de uma hora, pelo menos dois motoristas cometeram a infração, que é passível de multa.

Um deles, que não quis ser identificado, justificou que não tinha prestado atenção na modificação:

– Eu estudo aqui perto e sempre entrei nesta rua. Mas, só agora que eu percebi a mudança.

Para João Porto, 68 anos, a mudança só fez sentido quando ele notou que estava errado.

– Quando mudou o sentido da rua, eu estava viajando. Voltei e me deparei com tudo diferente. Moro aqui perto e, para mim, deveria ter mais placas ou alguns "azuizinhos" indicando a mudança – opinou o aposentado.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcelo Rosses, informou que os departamentos de trânsito de Santa Maria já concluíram a instalação de placas na região. Há sinalização na esquina da Avenida Medianeira e uma faixa na Rua Marquês do Herval com o dizer "pare" que tentam impedir os motoristas a cometerem a infração.

– Nós sabemos que existem pessoas que ainda estão fazendo errado e entendemos que toda mudança de trânsito causa uma alteração de rotina. Mas a sinalização está ali e já foi concluída – argumentou Rosses.

Ainda na manhã de sexta-feira, agentes de trânsito foram vistos no local fazendo abordagens. Segundo a prefeitura, era um trabalhado de rotina e orientação aos motoristas no bairro, e não exclusivamente nas ruas que tiveram mudanças. De acordo com a Superintendência Municipal de Comunicação, a intenção era fazer a abordagem de condutores em veículos com crianças sem cadeirinhas de transporte infantil, entre outras irregularidades.

Conforme o setor de Mobilidade Urbana, o sentido único na Rua Marquês do Herval vale para o trecho entre a Rua Dom Pedro II e a Avenida Medianeira. Entre as ruas Dom Pedro II e Tamanday, a via ainda tem sentido duplo. Porém, deve ser alterado até o fim deste ano.

A sinalização vertical também foi colocada para avisar aos motoristas da mudanças do novo sentido da Rua Marquês do Herval Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Na Rua Heitor Campos, onde passou a ser proibido estacionar no lado direito da rua, no sentido da Avenida Medianeira para Rua Tamanday, na manhã de sexta-feira, nenhum condutor foi visto infringido a regra. Mesmo assim, o local segue sendo uma questão delicada para pedestres, motoristas e prefeitura.

Isso porque, no mesmo local onde é proibido estacionar, não há calçada. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana, os pedestres continuam transitando pelo meio da rua, quando deveriam utilizar a calçada do outro lado da via. O local está sinalizado, e a pintura do canteiro foi reparada após a grama ter sido pintada.

PRÓXIMAS AÇÕES

De acordo com a Secretaria de Mobilidade, na próxima semana, entre terça e quarta-feira, o canteiro na Avenida Medianeira deve ser aberto