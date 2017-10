Com ajuda de pais, escola consegue retomar as aulas hoje

Após a tempestade 24/10/2017 | 09h26 Atualizada em

Distraído com sua bola de futebol, o pequeno David Gonçalves, 6 anos, brincava no pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Hundertmark, na vila Passo da Ferreira, no distrito de Boca do Monte, em Santa Maria, na tarde de segunda. Ele, que sonha em ser pedreiro, como o pai, ainda lembra o que sentiu na madrugada de quinta-feira, quando uma tempestade atingiu a cidade e a região:

– Medo _ resumiu o garoto.

Seis famílias estão sem energia elétrica desde quinta-feira no Bairro Juscelino Kubitschek

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

David é estudante do 1º ano na escola localizada na zona rural do município. Mas, assim como outras crianças, estava lá apenas fazendo companhia para o pai que participava do mutirão realizado para tentar diminuir os danos causados pelos ventos e pela chuva. E foi graças a ajuda dos pais que a escola, que atende 220 alunos, conseguiu retornar as aulas nesta terça-feira.

Husm garante R$ 703 mil para Central de UTIs

Desde a quinta-feira, pais de alunos e vizinhos têm trabalhado na limpeza do prédio e na reconstrução do telhado. Com 90 telhas levadas pelo vento, quatro das cinco salas de aula ficaram cheias de água. Entre elas, o laboratório de informática, como conta a diretora Gilce Antonia Spode de Arruda:

– Quando cheguei na escola, por volta das 7h da manhã, o teto tinha cedido. Na sala de informática, tiramos os 17 computadores. Eles ficaram totalmente molhados e colocamos para secar, mas ainda não ligamos para ver o que foi danificado.

Além dos aparelhos eletrônicos, alguns livros e materiais escolares ficaram danificados com a água.

Sobram buracos, barro e esgoto nas ruas do Bairro Caturrita

– Foi um estrago muito grande. Em seis anos, aqui na escola, eu não tinha passado nada igual – comentou a diretora.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Ainda segundo a diretora, a recuperação do telhado contou com a doação de uma empresa, por meio da Secretaria Municipal de Educação. Agora, a diretora e os pais dos alunos esperam que o recurso proveniente do decreto de situação de emergência, unido à solidariedade, aplaque todos os danos na escola.

Desde a passagem do fenômeno climático por Santa Maria, centenas de estudantes estão sem aula por causa dos danos nas instituições. Na Escola Estadual Coronel Pilar, as aulas seguem suspensas por tempo indeterminado.