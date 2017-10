Colunista aponta que é preciso aprimorar previsões e alertas para desastres climáticos

Tempestade 20/10/2017 | 10h46 Atualizada em

A cada temporal devastador como o de ontem, vários setores da sociedade são colocados à prova. Apesar de alguns avanços nas previsões de temporais, com a divulgação, horas antes, de alertas feitos pela Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para as Defesas Civis e no Facebook, às 18h e às 23h de quarta-feira, além de avisos do Inmet e outros institutos, a população ainda se sente carente de informações mais precisas.

Claro que não é fácil prever com exatidão todos os casos de desastres climáticos, até porque muitas vezes os alertas podem não se concretizar e cair em descrédito na população, mas segue o desafio para tentar aprimorar esse sistema de comunicação, o que envolve os órgãos públicos como um todo e também a imprensa.

A licitação para comprar mais sete radares meteorológicos para o Estado (um deles para Silveira Martins), que deve ocorrer em novembro, será mais um passo para aprimorar o acompanhamento e os alertas desses temporais – que são repassados a prefeituras e Defesas Civis para mobilizarem equipes com antecedência e já reunir lonas e equipamentos, o que agiliza o socorro às vítimas.

SE FOSSE DE DIA, MUITA GENTE TERIA SE FERIDO

O ideal seria criar uma rede de distribuição desses avisos sobre temporais com as rádios, jornais e sites de cidades do interior, pois hoje a tecnologia permite saber com precisão se, nas próximas horas, poderá haver temporais severos e até granizo em cidades específicas. Na quarta-feira à tarde e à noite, compartilhei esses alertas no meu perfil pessoal no Facebook e no perfil da coluna.

Mas, por exemplo: se esse alerta fosse feito mais ostensivamente na quarta à noite, por meio de rádios e sites de todo o interior, a população poderia se precaver ainda mais e se abrigar. Na verdade, por sorte, o temporal foi na madrugada, em que quase não havia gente na rua. Se fosse durante o dia, talvez houvesse muita gente ferida ou até morte, devido à grande quantidade de árvores que caíram. E nesse caso, divulgar os alertas a tempo seria fundamental.

Não se evita um temporal, mas é possível tomar medidas de precaução antes da chegada dele, como abrigar-se em local seguro e evitar sair na rua.