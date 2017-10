Colégio Politécnico abre 2 vagas para professor

Concursos 25/10/2017 | 13h54 Atualizada em

As inscrições do concurso público para professor do Colégio Politécnico da UFSM se iniciam amanhã pelo site da instituição.

As inscrições seguem até 24 de novembro. A taxa é de R$ 111. Os interessados em solicitar a isenção de pagamento devem se inscrever até 7 de novembro.

A remuneração do cargo é de R$ 4.455,22 com dedicação exclusiva. A avaliação será feita por meio de uma prova escrita, didática, didático-prática e de títulos, entre 27 de dezembro de 2017 a 26 de fevereiro de 2018. O edital completo está disponível no link.

SERVIÇO

Inscrições – Até 24 de novembro pelo site

Cargos – Professor das áreas de Arquitetura e Urbanismo, e Agronomia

Remuneração – R$ 4.455,22

Carga horária – Dedicação exclusiva

Taxa de inscrição – R$ 111

Data da prova – Entre 27 de dezembro de 2017 a 26 de fevereiro de 2018