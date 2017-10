Cinco são detidos após roubo a mercadinho em Santa Maria

Criminalidade 30/10/2017 | 09h23 Atualizada em

Quatro adolescentes e um jovem, de 19 anos, foram detidos após assalto a um mercadinho, na tarde de domingo, na área central de Santa Maria.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a Brigada Militar foi acionada por volta das 18h, após o Mini Mercado Sinal Verde, na Rua Doutor Pantaleão, ter sido alvo de assaltantes. Após o crime, o grupo teria entrado em um Peugeot preto e fugido. Ao consultar a placa do veículo, informado por um vizinho, a BM constatou que ele estava registrado no nome de um morador de Santa Maria. Ao se deslocar em direção ao bairro, o carro foi avistado na Rua Pedro Álvares Cabral, no Bairro Carolina. Quando os ocupantes avistaram os policiais, desceram do veículo e correram em direção ao pátio de uma casa.

Um dos integrantes do grupo que desceu do carro, de 19 anos, tentou esconder um revólver no pátio. Ele e outros três adolescentes foram reconhecidos pelo proprietário do estabelecimento assaltado. Com os adolescentes, foi encontrado, além da arma de fogo, munições, R$ 147 em dinheiro, celulares e caixas de chocolate roubadas do mercadinho.

Os cinco foram encaminhados para registro de ocorrência na delegacia e, depois, liberados.