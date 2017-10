Chuva volta no sábado sem temporal severo, mas é preciso ter atenção

Previsão do tempo 20/10/2017 | 20h29 Atualizada em

A sexta-feira de sol, tempo firme e calor pode dar lugar à chuva ainda na madrugada deste sábado. Conforme o meteorologista Fernando Lopes, da Sala de Situação do Estado, há previsão de chuva para várias cidades do Estado, principalmente nas regiões Norte, Noroeste, Campanha e Centro.

Na madrugada de sábado, uma frente fria passará pelo Estado, podendo trazer chuva forte com possibilidade de granizo. Em Santa Maria, deve chover ainda de madrugada e continuar durante o dia. E, no final da noite, as temperaturas despencam. O domingo será de sol e temperaturas baixas, com mínimas e máximas entre 8° C e 18°C. O tempo firme e o frio devem permanecer até terça-feira. Na quarta, a instabilidade pode voltar.

Já de acordo com a Somar Meteorologia, deve chover cerca de 15 milímetros no sábado em Santa Maria, com chance de raios, mas nada igual ao que aconteceu na quinta-feira. Os termômetros devem ficar na casa dos 18°C a 24°C. À tarde, o céu fica nublado, e a chuva vai embora. Domingo, a previsão é de tempo seco, com sol entre nuvens. Em função de uma frente fria, as temperaturas caem, e as mínimas e máximas ficam entre 10°C e 18°C .