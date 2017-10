Chuva não deve trazer vento forte para Santa Maria nesta sexta

Previsão do tempo 27/10/2017 | 16h35 Atualizada em

A tarde desta sexta-feira pode ter chuva forte na Região Central, mas, segundo o meteorologista Fernando Lopes, da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), não deve ter temporal de ventos fortes na região de Santa Maria.

Confira, abaixo, a previsão da Sala de Situação SEMA RS publicada na tarde desta sexta:

"15:47 de sexta: vamos ter umas pancadas fortes no estado entre esta sexta e o sábado. Mas é mais chuvas mesmo. Pancadas fortes e rápidas. Em parte do sul e litoral pode ter mais ventania. Alguns alagamentos em virtude da chuva forte podem ocorrer."

A Sala de Situação é um serviço de monitoramento 24 horas do tempo no Estado, em que meteorologistas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente fazem previsões e alertas, informando a Defesa Civil do Estado e as prefeituras para tomarem medidas de prevenção e para reunirem equipes e materiais com antecedência.