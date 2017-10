Chuva deve continuar até sábado na Região Central

Tempo 19/10/2017 | 15h01 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

A chuvarada que atingiu 900 famílias em Santa Maria na madrugada desta quinta-feira ainda pode retornar à Região Central hoje, mas com uma intensidade menor. O tempo só deve estabilizar no domingo, quando o sol retorna.

Meteorologistas explicam o fenômeno que atingiu a Região Central

Conforme o meteorologista do Inmet Rogério Rezende, há risco de ventania e granizo até a madrugada desta sexta-feira. Depois, as pancadas devem continuar até a manhã de sábado. Segundo o site do Clima Tempo, o volume de chuva previsto de hoje até sábado é de 56 milímetros, no total.

Hoje as rajadas de vento passaram dos 100km/h em Tupanciretã. Em Santa Maria, o registro na estação de medição do Inmet, que fica no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foi de 94km/h.