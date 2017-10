Chega a 9 o número de municípios em emergência devido a temporais

Região 24/10/2017 | 12h01 Atualizada em

Duas cidades decretaram emergência nesta segunda-feira devido aos temporais de outubro: Santa Maria e Jaguari. No total, já são 9 cidades na mesma situação desde o começo do mês.

Prefeitura de Santa Maria decreta situação de emergência

O prefeito de Jaguari, Beto Turchiello (PMDB), decretou emergência por causa dos estragos causados pelo vento que chegou a 130 km/h, tanto no perímetro urbano como na zona rural. 70 casas na cidade e cerca de 300 residências na zona rural foram destelgadas, além de galpões, celeiros e estufas de fumo. O cultivo do fumo, que representa 50% do PIB Agropecuário do município do Vale do Jaguari, foi bastante afetado. A produção de frutas e de uvas também registrou prejuízos.

Telhado do Clube Santo Ivo, em Jaguari, foi totalmente destruído pelo vento forte da última quinta-feira Foto: Eduardo Picoli / Arquivo Pessoal

O vendaval igualmente trouxe prejuízos materiais expressivos para o município, especialmente em razão dos danos no sistema viário, bem como para a iniciativa privada e para a população em geral. No interior, o Clube Santo Ivo foi destruído pelo temporal, que também provocou a queda de centenas de árvores sobre a BR-287, entre Jaguari e Santiago.

Turchiello decidiu pela decretação de emergência após se reunir com lideranças empresariais e agropecuárias, técnicos de cooperativas rurais e presidentes de sindicatos rurais, e com integrantes das secretarias de Obras, Infraestrutura e Trânsito e de Assistência Social, além da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Todos comprovaram com dados a situação “caótica” do município em razão do vendaval. O total dos prejuízos ainda está sendo contabilizado.

Na quinta-feira, as prefeituras de Rosário do Sul e Caçapava do Sul também decretaram emergência. Os demais municípios já haviam feito o pedido no começo do mês.

Municípios em emergência devido aos temporais de 1º e 19 de outubro:

- Caçapava do Sul

- Cruz Alta

- Jaguari

- Júlio de Castilhos

- Pinhal Grande

- Rosário do Sul

- Santa Maria

- São Francisco de Assis

- Tupanciretã







