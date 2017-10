Casa de Saúde pede ajuda ao Estado 

Falta de repasses 18/10/2017 | 20h10 Atualizada em

Atrasos de repasses por parte do governo do Estado e indicativo de paralisação por parte dos médicos ameaçam, há meses, o Hospital Casa de Saúde, em Santa Maria. Na tentativa de buscar soluções para não fechar as portas, integrantes do complexo estiveram em Porto Alegre na ontem para tratar sobre essa situação com o secretário estadual de Saúde, João Gabbardo dos Reis, e com o deputado estadual Juliano Roso (PC do B). O encontro foi proposto por Tiago Aires, assessor de imprensa do deputado. Segundo ele, o objetivo da ida à Capital era pedir ajuda ao governo.

– Foi estabelecido um novo tipo de relação. A reunião foi positiva porque, até agora, o secretário não tinha tomado conhecimento de tudo o que está ocorrendo. Ficou acertado que a direção do hospital enviará um documento com os valores que o Estado estaria devendo – avalia.

Segundo Aires, Gabbardo teria confirmado o repasse, hoje, para a Casa de Saúde, de cerca de R$ 600 mil, e mais R$ 300 mil no dia 30 de outubro.

Médicos da Casa de Saúde ameaçam parar atendimentos

No encontro, foi mencionada a abertura do Hospital Regional, obra que foi entregue há pouco mais de um ano pelo Estado. O complexo segue fechado.

– Ele disse que está trabalhando para o hospital abrir até dezembro e que os atendimentos podem ser 80% SUS e 20% por convênios. Ainda não se sabe quem vai administrar o local. O secretário falou também que serão necessários contratar mil funcionários e conseguir R$ 60 milhões para abrir – comenta Aires.

O Diário entrou em contato com a direção da Casa de Saúde, com a empresa que administra o hospital e com a Secretaria de Saúde, mas, até as 20h de hoje eles não deram retorno.