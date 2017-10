Casa de jogos de azar é fechada na Avenida Medianeira 

Flagrante 27/10/2017 | 12h04 Atualizada em

Uma casa de bingo foi fechada pela Brigada Militar na noite de quinta-feira, na área central de Santa Maria. O caso aconteceu por volta das 20h.

De acordo com o registro da Brigada Militar, a casa de jogos de azar funcionava no térreo de um prédio, na Avenida Medianeira. Na hora em que os policiais militares chegaram no local, havia cerca de 30 pessoas jogando. O responsável do estabelecimento foi autuado por jogos de azar e deve responder a um Termo Circunstanciado.

Foto: Brigada Militar / Divulgação

Ainda durante a ação, foram apreendidos 56 CPUs, 17 televisores, uma máquina que sorteava os números e outros materiais usados para jogos.