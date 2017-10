Caminhão e carreta colidem e motorista de Restinga Seca morre 

Veículos explodiram 20/10/2017 | 19h37 Atualizada em

Morreu, na tarde de quinta-feira, um caminhoneiro de Restinga Seca, em um acidente em uma rodovia em São Paulo.

De acordo com informações do Comando Rodoviário de Assis, que atendeu a ocorrência, o acidente foi por volta das 15h30min. O caminhão que era conduzido pelo restinguense Rogério Bock, 37 anos, estava carregado de soja. Uma carreta-tanque com placas de Adamantina (SP), que carregava 20 mil litros de gasolina e diesel, trafegava no sentido oposto. Os dois colidiram de frente na Rodovia Eduardo Gomes, no município de Bastos, interior de São Paulo.

Com o choque, os veículos explodiram. O motorista da carreta conseguiu sair do veículo e teve ferimentos leves. O restinguense morreu carbonizado. O corpo de Bock está sendo transferido de São Paulo para o Estado, ainda não há informações de velório.

*Informações da Tribuna de Restinga