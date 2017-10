Caminhada marca o encerramento do Outubro Rosa

Câncer de Mama 31/10/2017 | 18h27 Atualizada em

Para encerrar as atividades alusivas à Campanha Outubro Rosa, a Liga Feminina de Combate ao Câncer (LFCC) realizou uma caminhada pelo Centro de Santa Maria, ontem. Outras duas entidades que ajudam pessoas com câncer foram convidadas a participar da ação, a Casa Maria e a Appecan. Ao todo, cerca de 70 pessoas se uniram com o mesmo propósito, chamar atenção sobre a prevenção do câncer de mama.

Durante o percurso, que saiu da sede da Liga que fica na rua Dr. Bozano, passou pelo Calçadão de Santa Maria e Praça Saldanha Marinho, foram entregues materiais informativos sobre a doença. A caminhada é tradicional e ocorre todos os anos, pessoas que tiveram câncer, quem está em tratamento e ainda quem apoia a causa, vestem alguma peça cor-de-rosa cor da campanha para integrar a atividade.