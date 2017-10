Cachorro é pivô de tentativa de homicídio em Santa Maria

Agressão 22/10/2017 | 12h02 Atualizada em

Uma mulher de 36 anos agrediu um homem de 42, no sábado à noite, na Rua Praia das Areais Brancas, na Vila Brenner, em Santa Maria. Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi mordido pelo cão da mulher e só conseguiu se livrar do ataque, batendo no animal. A dona do cachorro teria ficado ofendida com a agressão ao seu bicho de estimação e agredido o homem e a esposa dele, com golpes de facão, barras de ferro e enxada.

A Brigada Militar foi acionada e chegou ao local, onde deflagrou a prisão em flagrante da mulher por tentativa de homicídio.