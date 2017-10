Biblioteca e museu reabrem ao público em Júlio de Castilhos

Região 26/10/2017 | 14h30 Atualizada em

Após um longo período de revitalização, a Biblioteca Pública Municipal Francisco Salles, de Júlio de Castilhos, foi reaberta nesta quarta-feira. No mesmo local, funciona agora o Museu Vila Rica.

Biblioteca conta, também, com espaço de leitura para as crianças. Espaço fica aberto de segunda a sexta-feira Foto: Prefeitura de Júlio de Castilhos / Divulgação

O prédio da biblioteca estava sem condições de uso e precisou ser reformado. Por isso, a prefeitura decidiu recuperar o imóvel, para também poder comportar o museu, unindo em um único espaço a história e a cultura do município.

Segundo a diretora da Biblioteca Pública e coordenadora do Museu Vila Rica, Rosane Padilha, foi necessária muita mudança para adequar todo o prédio para as duas instituições. O museu reúne o acervo histórico local, como objetos, obras e outras relíquias. O reforma incluiu o telhado, as aberturas, o piso e a pintura do imóvel. Também foram adquiridos móveis apara colocar o acervo do museu.

A partir da revitalização, Rosane informa que a prefeitura vai organizar novamente as visitas das escolas e colocar em prática o projeto infantil Memórias na mala. A biblioteca e o museu também poderão começar a abrir em um domingo à tarde durante o mês para as famílias poderem ir visitar o espaço.

Museu Vila Rica reúne objetos antigos, como estas máquinas de escrever. Também há antigos uniformes militares Foto: Prefeitura de Júlio de Castilhos / Divulgação

Devido aos dois temporais que atingiram Júlio de Castilhos este mês e que causaram grandes estragos no município, a prefeitura decidiu cancelar a cerimônia de reinauguração da biblioteca e do museu, prevista para ocorrer quarta-feira à noite. Em vez disso, o local recebeu, pela manhã, a visita do prefeito João Vestena, da vice-prefeita Maria de Fátima Ferreira e de integrantes do Centro Cultural Álvaro Pinto.

Os espaços já estão abertos à visitação da comunidade de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. O endereço é Rua Barão do Rio Branco, 279.

* Com informações da prefeitura de Júlio de Castilhos