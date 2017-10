Aumenta o número de escolas em greve parcial em Santa Maria

Rede estadual 26/10/2017 | 09h08 Atualizada em

A greve dos professores estaduais completa 52 dias seguidos hoje. Em levantamento realizado nesta quarta-feira pelo Diário, 23 colégios informaram estar em greve, sendo cinco com paralisação total e 18 com aulas parciais. Das 40 escolas pesquisadas, sete não atenderam os contatos telefônicos feitos pela reportagem, ontem, das 10h às 16h30min.

SITUAÇÃO DE CADA ESCOLA

GREVE TOTAL

– Cilon Rosa

– Maria Rocha

– Manoel Ribas

– Marechal Castello Branco

– Cícero Barreto

GREVE PARCIAL

– Marieta D’Ambrósio

– Celina de Moraes

– Edna May Cardoso

– Tancredo Neves

– Doutor Walter Jobim

– Padre Caetano

– Doutor Reinaldo Fernando Cóser

– General Edson Figueiredo

– General Gomes Carneiro

– Érico Veríssimo

– Luiz Guilherme do Prado Veppo

– Doutor Paulo Devanier Lauda

– Santa Marta: apenas as duas turmas do EJA, do turno da noite estão com aulas

– Olavo Bilac: nenhum dos três turnos têm aulas, mas alguns professores não grevistas vão até a escola para cumprir horário

– Yvyra Ijá Tenonde Vera Miri (escola indígena - guarani): um professor está em greve

– Augusto Opè da Silva (escola indígena – caingangue): todas as turmas estão com aulas normais. Uma professora, do setor pedagógico, está em greve

– Irmão José Otão: de manhã, os turnos estão reduzidos. À tarde as aulas ocorrem normalmente e no turno da noite a greve é total

– Marechal Rondon: duas professoras seguem dando aulas

COM PERÍODOS REDUZIDOS

– Augusto Ruschi

EM AULAS

– Princesa Isabel

– Arroio Grande

– Tiradentes

– Boca do Monte

– Paulo Freire

– Julieta Balestro (escola fica dentro do Presídio Regional de Santa Maria)

– Humberto de Campos (escola fica dentro do Case)

– Almiro Beltrame

– Naura Teixeira Pinheiro

NÃO ATENDERAM ÀS LIGAÇÕES

– Dom Antônio Reis, João Link Sobrinho, Margarida Lopes, Coronel Pilar (que sofreu danos no telhado na última tempestade que atingiu a região), Doutor Antônio Xavier, João Belém e Rômulo Zanchi



EVOLUÇÃO DA GREVE

Na pesquisa anterior, no dia 5 de outubro, sete escolas estavam em greve total e 15 com paralisação parcial. A reportagem constatou que, agora, apenas uma instituição de ensino está com aulas em períodos reduzidos e nove seguem com atividades normais – lista que não modificou muito desde o início da greve.

Na última reunião entre a categoria e o Estado, nessa terça-feira, professores e governo não entraram em acordo. Desde que foi deflagrada, em 5 de setembro, a paralisação da categoria passou por diversos cenários em Santa Maria. O momento em que mais escolas estiveram em greve total, conforme levantamento do Diário feito no dia 12 de setembro, quando as direções de dez colégios confirmaram a informação à reportagem.

O QUE DIZ O CPERS

O diretor do 2ª Núcleo do Cpers/Sindicato, Rafael Torres, diz que não há "horizonte para o fim da greve" e acredita que esta será a maior paralisação feita pela categoria. Ele menciona que, se for preciso, os professores vão recuperar o calendário letivo de 2017 no próximo ano, e diz que não vê problemas em ir com aulas até abril ou maio de 2018, para, então começar um novo ano letivo.

O QUE DIZ A 8ªCRE

Já o coordenador da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), José Luis Eggres, diz que lamenta a posição do sindicato em não retomar as aulas logo e afirma que os maiores prejudicados são os alunos. Sobre o calendário de recuperação, o professor afirma que é a mantenedora das escolas estaduais, ou seja, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), que tem a autonomia para definir prazos.