Após 50 dias, greve dos professores estaduais continua

Na tarde desta terça-feira, representantes do Cpers/Sindicato e do governo do Estado se reuniram, na sede da Secretaria Estadual de Educação. A reunião, que durou cerca de cinco minutos, não terminou em acordo e a greve dos professores estaduais - que completa 50 dias - continua.

– Desde o primeiro dia eu tenho afirmado que o governo está aberto ao diálogo. Somos sensíveis, entendemos a realidade, mas temos uma situação financeira que está posta, aberta a toda a sociedade. Temos agido de maneira transparente, honesta e seguiremos dispostos a conversar para encontrarmos a saída para a greve o mais rápido possível. Só temos uma saída para pagarmos os salários em dia: a adesão ao Plano de Recuperação Fiscal, que é o que estamos debatendo – disse Fábio Branco, chefe da Casa Civil, que participou do encontro.

Os representantes do Cpers, alegaram que, como não havia uma nova proposta por parte do governo estadual, não havia propósito para a reunião.

De acordo com Rafael Torres, diretor geral do 2º núcleo do Cpers, para esta sexta-feira, está marcada uma assembleia, às 15h, na escola Cilon Rosa. Na próxima terça, os professores do Estado participarão de uma assembleia estadual de mobilização. Nestes dois encontros, não haverá votação para terminar ou continuar com a greve porque os professores devem discutir novas ações de mobilização:

– Estamos pensando em ações a longo prazo porque deve ser uma greve longa, estamos nos preparando para enfrentar, talvez, a maior greve da história. Agora, além das pautas tradicionais o governo está fazendo algo inaceitável: trocando nossos alunos de escola, colocando os nossos alunos como moeda de troca e isso a gente não aceita.

Nesta terça-feira, as coordenadorias regionais de educação começaram a cadastrar alunos de escolas que estão em greve que desejam mudar de escola.

*Com informações do site do governo do estado