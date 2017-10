Ambulante é retirado do Calçadão de Santa Maria

Comércio irregular 31/10/2017 | 14h30 Atualizada em

Uma operação de combate ao comércio irregular, realizada na manhã desta segunda-feira, no centro de Santa Maria, terminou com a retirada de um ambulante das proximidades do Calçadão. Durante apreensão de mercadorias, fiscais da prefeitura e equipes da Guarda Municipal e Brigada Militar (BM) retiraram o homem do local, devido à venda irregular de produtos.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

De acordo com o tenente Sandro Nunes da Silva, superintendente da Guarda Municipal, o homem precisou ser detido após ter sido abordado pelos fiscais e ter tentado fugir do local. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência e, após, foi liberado.

– Esse tipo de atividade vai ser intensificada até não termos mais esse tipo de comércio, que está prejudicando o comércio formal. Nossa intenção é encontrar um espaço para esses ambulantes, mas que seja de acordo com as normas para a prática do comércio – explicou o tenente.

Homem é preso por suspeita de participação em homicídio

Conforme o tenente, as atividades tiveram início nesta manhã e não têm data para finalização.