Alunos que fariam Enem na Escola Coronel Pilar têm novo local de prova

A Escola Estadual Coronel Pilar foi a que teve mais estragos com a tempestade do dia 19

Os estudantes que iriam fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Escola Estadual Coronel Pilar já têm um novo local de prova: o Colégio Tiradentes da Brigada Militar (Rua Pinto Bandeira, 350, Bairro Nossa Senhora das Dores).

A Escola Coronel Pilar sofreu muitos estragos após a tempestade do último dia 19 e, por enquanto, tem a recomendação de não receber estudantes. Com isso, a prova do Enem - que será neste domingo e no dia 12 de novembro - precisou de um novo local de prova. O novo endereço, no entanto, não deve ser problema aos candidatos, já que fica em frente ao local antigo.

Patrícia Oliveira, coordenadora municipal do Enem em Santa Maria, explica que não tinha como a prova ser mantida na Coronel Pilar. Ela conta que os candidatos que acessarem a área do aluno no site do Enem e consultarem o local de prova, já devem ver a informação atualizada.

Para evitar confusão, o número da sala de prova se manterá o mesmo, ou seja, se o candidato faria a prova na sala 1 da Coronel Pilar, deverá fazer também na sala 1 do Colégio Tiradentes.