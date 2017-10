Alunos pedem volta das aulas em ato na Praça Saldanha Marinho

Rede estadual 17/10/2017 | 18h33 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Cerca de 20 alunos e alguns professores participaram de uma roda de conversa no Coreto da Praça Saldanha Marinho na tarde de hoje Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Após organizar uma campanha virtual que usava a hasthtag #SartoriPagaOSalárioDosMeusProfessores, cerca de 20 alunos da rede estadual realizaram a manifestação "E o salário dos meus professores?", entre 14h e 17h desta terça-feira. Alguns educadores também participaram do ato, que resultou em uma roda de conversa. Os estudantes demostraram apoio aos professores, mas questionaram sobre o retorno das aulas e se dizem preocupados com o encerramento do ano letivo.

VÍDEO: confira as dicas de Língua Portuguesa para o Enem 2017

Uma das organizadoras do evento, Camile Hoch, 15 anos, estudante do 1º ano do Ensino Médio do colégio Maria Rocha, diz que ficou decepcionada com a falta de adesão. A manifestação foi divulgada pelo Facebook e, segundo Camile, cerca de 260 pessoas confirmaram presença.

– Alguns professores nos avisaram que pelo ato público em Porto Alegre hoje faltariam ao nosso protesto. Mas e os outros alunos? Parece que falta força de vontade deles – avalia a jovem.

Como outros colegas, Camile diz que gostaria que as aulas fossem retomadas logo. Ela acredita, e deseja, que os professores voltem às salas de aula ainda este ano.

PROFESSORES

E a preocupação não é exclusiva dos alunos, de acordo com Celma Pietczak, 35 anos, professora de português e literatura da escola Maria Rocha. Contudo, ela garante que não é possível como prever o calendário de recuperação, antes que a greve seja encerrada.

A educadora lembra que a categoria se reuniu em assembleia geral para deflagrar a greve e precisa fazer outra assembleia geral para os professores votarem pelo fim do movimento.

– Isto que o governo está fazendo, falando em calendário de recuperação, é uma forma de tentar desmobilizar o movimento e a categoria. Gera dúvidas. Alguns alunos me ligaram para saber se a greve estava encerrada. Não! A greve segue e está forte – diz Celma.

Na roda de conversa, nesta terça-feira, a professora leu uma carta de funcionários e educadores do Maria Rocha aos alunos, em que apresentou os motivos da escola seguir em greve por tempo indeterminado. Ela listou as reivindicações da categoria e explicou cada tópico para os estudantes presentes.