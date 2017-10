Alunos avaliam Jornada Acadêmica  realizada pela 1ª vez no Centro de Convenções da UFSM

Educação 26/10/2017 | 17h57 Atualizada em

Inaugurado em junho deste ano, para receber colações de grau, palestras, congressos e grandes espetáculos culturais, o Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é sede, até esta sexta-feira, de um dos eixos do principal evento cientifico da instituição: a Jornada Acadêmica Integrada (JAI). O prédio conta com 6,8 mil metros quadrados de área construída e detém do maior anfiteatro do interior do Estado, com 1.177 lugares.

A 32ª edição da JAI ocorre em dois locais. As apresentações orais, no prédio 74 C, e a exposição de pôsteres, pela primeira vez, no hall do novo prédio.

– É bem melhor e mais apropriado. Ano passado foi na biblioteca e, em outros, era no Centro de Eventos. Até a acústica é melhor, além da acessibilidade, pois tem rampas de acesso e elevadores - avaliou a estudante de psicologia Gabriela Sarturi Rigão, 22 anos.

Outra estudante do mesmo curso, Thais Ribeiro Lauz, 21 anos, tem ressalvas. Ela é cadeirante e diz que o espaço ainda deixa a desejar:

– As rampas da rua para calçada são lá pelo lado e carros estacionam naquele lugar. Aqui dentro, ainda é bem apertado para se locomover entre um banner e outro, tive de pedir para ficar no canto. Se querem incluir, têm de pensar em preparar a estrutura. Por que não entrar pela frente?

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Novidades

Neste ano, a novidade foi a 1ª JAI Externos, em que são apresentados 477 trabalhos aprovados de outras universidades. Além disso, a Jovem 2017 – voltada para o Ensino Médio e Técnico da região –, conta com apresentação de 40 trabalhos aprovados.

A 32ª edição do encontro, soma 4671 trabalhos aprovados para apresentação. Em relação ao ano passado, houve um aumento de 28% na categoria Salão de Pós-Graduação e 16% no Salão de Iniciação Científica. Já número de ouvintes é de 2.879, superando em 43% a edição anterior. O evento ainda teve intervenções artísticas dos cursos de Música da UFSM e outras atividades propostas pelas unidades de ensino sob a forma de eventos satélites como seminários, cursos e apresentações artísticas.