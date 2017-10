Agudo celebra os 500 anos da Reforma Luterana com união das igrejas

Região 30/10/2017 | 21h30 Atualizada em

Pelo menos três cidades da região com forte cultura alemã fazem feriado nesta data para lembrar a ação, liderada por Martinho Lutero, que desmembrou a igreja cristã em duas vertentes, a protestante e a católica.

Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Agudo irá soar os sinos às 8h desta terça-feira. Ao meio-dia tem almoço com marreco assado Foto: Divulgação / Divulgação

As principais atividades de hoje estarão concentradas em Agudo, na Quarta Colônia. A comunidade protestante local estará reunida para comemorar três datas importantes nesta terça-feira. Além dos 500 anos da Reforma, Agudo também festeja em 2017 os 160 anos da imigração alemã da Colônia Santo Ângelo e os 150 anos da comunidade de confissão luterana do município.

Às 8h, a cidade será despertada pelo badalar dos sinos da Igreja Evangélica Luterana, no Centro da cidade. Às 9h30min, ocorrerá um culto ecumênico que irá celebrar a Reforma de Martin Lutero não como uma divisão da fé cristã, mas como uma proposta de reunificação.

– A Reforma foi um movimento de renovação da Igreja e não só a divisão. Hoje, temos de somar juntos para não dividir o corpo de Cristo – afirma o pastor da Igreja Evangélica de Agudo, Varno Senger.

A união pregada pelo religioso será feita por meio da celebração do culto junto com a Igreja Católica. O pastor Varno e o frei Patrício estarão reunidos à frente dos fiéis no culto, que ocorrerá no Pavilhão da Comunidade Evangélica do município.

ALMOÇO TÍPICO COM MARRECO E GALINHA RECHEADOS

Ao meio-dia, no mesmo local, a comunidade poderá participar do almoço festivo que servirá um prato tradicional alemão, o marreco recheado assado. Para manter a tradição dos imigrantes germânicos, o pastor Varno conta que foi preciso buscar a ave com um produtor de Santa Maria.

– É um alimento muito celebrado em Wittemberg – destaca o pastor, referindo-se à cidade da Alemanha em que, no dia 31 de outubro de 1517, Martin Lutero leu as suas teses do movimento reformista cristão.

O almoço contará, também, com galinha recheada, salada, purê de batata, cuca e outros alimentos típicos da culinária alemã.





PLANTIO DE ÁRVORE EM RESTINGA SECA





Em Restinga Seca, em que o feriado do Dia da Reforma começou a ser realizado no ano passado, a data foi lembrada em uma celebração no domingo passado em frente à Igreja Evangélica Luterana Paróquia de São Miguel. O ato reuniu autoridades sinodais do Estado e da região e contou com o plantio de uma árvore, que faz parte do ritual luterano. Em seguida, o público caminhou até a Praça Central Domingos Mostardeiro para descerramento do monumento em comemoração aos 500 anos da Reforma Luterana. Cerca de 2 mil pessoas participaram da atividade, que se encerrou com um culto no Centro de Eventos Municipal.

Também é feriado hoje em Paraíso do Sul, município também de colonização alemã.





A CELEBRAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA EM AGUDO

- 8h – Badalar dos sinos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana

- 9h – Culto, em conjunto com a Igreja Católica, no Pavilhão da Comunidade Evangélica (Rua Germano Hentschke, s/nº, Centro)

- Meio-dia – Almoço com prato tradicional: marreco e galinha recheada assados, no Pavilhão da Comunidade Evangélica. O valor é de R$ 25 por pessoa

- Para reservar o almoço – (55) 3265-1195