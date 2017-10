Acidente deixa ciclista ferida na Faixa Velha

Santa Maria 30/10/2017 | 07h52 Atualizada em

Uma ciclista, de 49 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste domingo, em Santa Maria. O caso aconteceu por volta das 19h30min.

De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, a mulher tentava atravessar a ERS-509 (Faixa Velha), na altura do km 3, no Pé-de-Plátano, quando um Palio, que trafegava no sentido Camobi-Centro, colidiu com a ciclista.

A vítima teve ferimentos graves, foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). O motorista e o passageiro do carro não tiveram lesões. Na manhã desta segunda-feira, a ciclista estava no bloco cirúrgico, em estado grave.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que não indicou a presença de álcool no sangue dele. Aos policiais, ele disse que não conseguiu ver a ciclista a tempo de parar.