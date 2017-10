Ação arrecada material escolar e marca 57 meses da tragédia da Kiss

Solidariedade 27/10/2017 | 17h12 Atualizada em

Familiares e amigos de vítimas da tragédia da boate Kiss reafirmam, a cada mês, que vigília na tenda da Praça Saldanha Marinho é local de solidariedade.

Depois da campanha do Dia da Criança que arrecadou cerca de 80 kits de brinquedos e doces, nesta sexta-feira, dia que marca os 57 meses do incêndio, uma ação arrecada material escolar a crianças da ONG Estação dos Ventos. A iniciativa da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), que começou há apenas dois dias, já soma 50 kits com caderno, lápis, lápis de cor, tesoura, cola e borracha.

– Nossa ideia é seguir até metade de novembro, já que eles estão precisando do material. Estamos todas as quartas e todos os dias 27. Depois, vamos começar a campanha de brinquedos e doces para o Natal. Isso tem sido tão gratificante para nós. Recebemos muito carinho e abraços de adultos e crianças que passam por aqui – relatou Ligiane Righi da Silva, uma das mães que encampa a ação.

Nesta sexta, a vigília da tenda ocorre até as 18h quando são feitas orações junto da professora aposentada Maria das Graças Py, seguido do tradicional minuto do barulho, em que as 242 vítimas são homenageadas com palmas.

