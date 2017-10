A biju que virou febre nas lojas de Santa Maria

Moda e Beleza 30/10/2017 | 13h15 Atualizada em

Simples e elegantes, os chokers conquistaram o porta-joias de muitas mulheres. Populares nos anos 90, o acessório voltou a ser tendência depois do sucesso da personagem Bibi (Juliana Paes) na novela A Força do Querer, exibida pela Rede Globo. O clássico choker de coração passou a ser o queridinho em lojas de bijuterias.

Apesar do fim da novela, a sócio-proprietária da Império Bijoux, Fernanda Frasson Domingues, acredita que a tendência tende a permanecer no verão.



- Ainda há muito procura, pois estão surgindo vários modelos diferentes _ comenta.

Além dos tradicionais, também há opções de chokers com pingentes, pedras, strass, rendas e metalizados. Porém, se engana quem pensa que somente as mulheres jovens utilizam o acessório.

_ Até mesmo as senhoras têm vindo na loja comprar _ conta Fernanda.

A vendedora da Amor a Amor Bijoux, Lucia Soares, comenta que o acessório pode ser usado tanto no dia, quanto na noite, e que esse é um dos atrativos para as consumidoras. A mesma opinião é compartilhada por Fernanda.

_ Usando um choker, a mulher pode ir do trabalho para um barzinho, que ainda vai estar elegante _ comenta Fernanda.

Ana Carolina veste o modelo com metal Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

FEITO EM CASA

A advogada Jéssica Freitas de Oliveira, 26 anos, costumava comprar as chokers em lojas de departamento e pela internet. Porém, tinha dificuldades de encontrar modelos diferentes e a baixo custo na cidade.

Para isso, resolveu produzir o acessório em casa.

_ No inicio, fiz pra mim e ofereci para algumas amigas próximas _ relembra Jéssica.

Motivada a expandir o negócio, criou um grupo em uma rede social, a fim de vender os chokers pela internet e telefone. Com a ajuda do namorado Nícolas Lopes e da amiga Ana Carolina Prade, ela criou a marca Olivas.

_ Me faz muito bem e orgulhosa por criar algo diferente, principalmente, porque todos os modelos são produzidos e feitos por mim _ explica.

Além dos tradicionais, também há diferentes modelos e opções Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Para Jéssica, o choker demonstra o empoderamento da mulher, tendo em vista que a maior parte de suas clientes são mulheres.

_ Não existe uma regra, a pessoa deve usar como se sentir melhor e mais bonita _ comenta ela.

Para as interessadas em começar a utilizar e se adaptar, Jéssica recomenda que optem por modelos mais finos e com camurça por conta do conforto e bem-estar.

_ Existem vários tipos de modelos que se adequam com as mais variadas ocasiões _ conta Jéssica.