8 mil estão sem luz em Santa Maria 

Depois da tempestade 20/10/2017 | 20h49 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Na noite de sexta-feira, quase 40 horas depois da tempestade que atingiu Santa Maria e região, ainda são muitos os danos na cidade. Depois da destruição de parte da rede elétrica, 8 mil pessoas seguem sem luz na cidade. O número chegou a ultrapassar os 115 mil na madrugada de quinta-feira.

Município deve assinar decreto de emergência na segunda-feira

De acordo com a assessoria de comunicação da RGE e RGE Sul, as equipes ainda trabalham para normalizar o serviço, mas não há previsão de retorno. Em alguns locais no interior, as equipes só conseguiram ter acesso com o maquinário nesta sexta-feira, em função de estragos.

SEM ÁGUA

Com a falta de energia elétrica, algumas regiões da cidade também ficaram sem o fornecimento de água depois da tempestade de quinta-feira. Em outros locais, os moradores registram problemas de baixa pressão - quando a força da água que sai é menor (isso ocorre em manobras que são feitas para evitar o desabastecimento de um número maior de pessoas). O Diário entrou em contato com a Corsan que disse que enviaria um boletim com mais informações, mas até a noite desta sexta-feira não havia retorno.

Estádio Presidente Vargas também registra prejuízos pós-temporal

RUAS CONTINUAM OBSTRUÍDAS

Para que mudar o cenário de destruição que a tempestade deixou em Santa Maria, uma força-tarefa composta pela equipe do Corpo de Bombeiros Defesa Civil, prefeitura e RGE SUL foi montada. Até as 18h de sexta-feira 321 ocorrências foram atendidas, 20 ainda estavam na fila. A demanda se espalha por 18 bairros da cidade. O serviço de desobstrução de vias deve seguir até sábado. O número de atendimentos não diminuiu muito na sexta-feira em função das ocorrências mais complicadas.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

SEM AULA NA SEGUNDA-FEIRA

Pelo menos 5 escolas da cidade não terão aulas na segunda-feira, em função dos estragos do temporal:

- EMEI Sinos de Belém

- EMEF João Hundertmark

- EMEI Ângela Tomazetti

- EMEI Casa da Criança

- Coronel Pilar

As outras escolas municipais devem ter aulas normais a partir da semana que vem. Nas estaduais, a orientação é que os pais entrem em contato com as direções por telefone.

DOAÇÕES DE ALIMENTOS

Em dois dias, mais de 4 toneladas de alimentos foram doados para distribuir para as famílias mais prejudicadas com a tempestade em Santa Maria. A Região Oeste foi a primeira a receber os donativos. Quem quiser ajudar, pode levar alimentos não perecíveis, produtos de higiene e materiais de limpeza na sede do 4º Comando Regional dos Bombeiros (na esquina das ruas Niederaurer e Visconde de Pelotas).

Foto: Charles Guerra / New Co

ONDE PROCURAR AJUDA

- Falta de luz: É possível registrar por meio de ligações para o 0800 707 7272, de mensagem de texto com o código do cliente para o número 28410 ou pelo site da RGE Sul;

– Alimentos, telhas e material de higiene: quem precisar de alimentos ou material de higiene e de limpeza pode procurar ajuda na sede do 4º Comando Regional dos Bombeiros ou na sede da Defesa Civil (Rua Boa Vista, 50, Pinheiro Machado)