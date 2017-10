7 dicas para evitar acidentes com crianças em escadas rolantes 

Santa Maria 30/10/2017 | 09h14 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Ação de conscientização ocorreu no sábado, no Praça Nova

Com o objetivo de conscientizar crianças, pais e responsáveis sobre os riscos e o uso correto de escadas rolantes e esteiras, a fabricante Thyssen Krupp promoveu a ação Faça a Coisa Certa, no sábado, no shopping Praça Nova. O coordenador de serviços da filial da empresa em Santa Maria, Dilson Bohrer, destacou 7 cuidados que devemos ter ao utilizar a escada rolante, especialmente com crianças, público-alvo da campanha:

1) Não se apoiar ou debruçar sobre o corrimão

2) Não apoie os pés sobre o rodapé

3) Não corra ou ande no sentido contrário ao fluxo da escada

4) Não sente nos degraus

5) Não deslize sobre o corrimão (com se fosse escorregador)

6) Ao entrar na escada rolante, posicione-se ao centro do degrau, segure firme nos corrimãos e fique atento, olhando sempre para frente

7) Atenção ao acessar a escada rolante com roupas longas, calçados de borracha ou desamarrados

Presente na maioria dos shoppings, supermercados, lojas de departamentos e aeroportos, as escadas rolantes e esteiras podem significar um risco se utilizadas de forma incorreta. Por isso, a empresa faz ações de orientação _ em Santa Maria, esta é a primeira edição. De acordo com Bohrer, uma cartilha foi distribuída no local e disponível aqui.

–Nós fizemos essa ação de forma simultânea em 40 shoppings do país no Dia das Crianças. E aqui nós estamos abordando pais e responsáveis para explicar sobre os cuidados de forma bem informativa – explica.

Cartilha sobre o uso correto da escada rolante foi entregue durante a ação Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Ainda, segundo Bohrer, existe uma Norma Brasileira (NBR NM 195/1999) que determina que avisos de alerta sobre situações de perigo devem ser estar em destaque nos locais onde os equipamentos como esteiras e escadas rolantes estão instalados.

– É importante prestar atenção nos adesivos afixados junto às escadas rolantes que também são usados para indicar as situações que são proibidas por Norma, como transportar a criança no carrinho. A orientação é que o bebê seja carregado no colo, não sentar nas escadas, ou andem no sentido contrário – enfatiza o coordenador.