18 mil clientes estão sem energia elétrica em Santa Maria 

Depois da tempestade 20/10/2017 | 14h50 Atualizada em

A tempestade que atingiu Santa Maria e região na madrugada da última quinta-feira deixou casas destruídas, provocou quedas de árvores e deixou 115 mil casas sem energia elétrica na cidade, conforme informou a assessoria da RGE Sul.

Até o começo da tarde desta sexta-feira, o serviço tinha sido restabelecido para a maioria dos clientes e 18 mil seguiam sem energia elétrica. Conforme a nota da RGE Sul, mais de 350 profissionais trabalham na cidade para normalizar o fornecimento de luz.

Colunista aponta que é preciso aprimorar previsões e alertas para desastres climáticos

As equipes trabalham na reconstrução de 9 km de redes que foram totalmente danificadas. Ainda não há uma previsão de quando o fornecimento será totalmente normalizado na cidade devido a gravidade dos estragos, segundo a RGE SUL.

PARA REGISTRAR FALTA DE LUZ

Quem quiser entrar em contato com a prestadora, pode ligar para o 0800 707 7272, porém, a linha pode sofrer congestionamentos. Também é possível entrar em contato por outros canais:

– Torpedo SMS: enviando o número do código do cliente para o número 28410;

– Pela internet, no site da RGE Sul