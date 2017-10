10 concursos com inscrições abertas no Estado

Concursos 31/10/2017 | 08h14 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para concursos públicos para todos os níveis de ensino. Os salários vão até R$ 11.983,09. Confira, abaixo, as informações sobre as vagas e as datas de encerramento das inscrições.

Universidade Federal de Santa Maria

Inscrições – Até hoje, pelo site

Cargos – Engenheiro/engenharia agrícola, fonoaudiólogo, técnico em agropecuária, auxiliar em administração, operador de máquinas agrícolas

Remuneração – R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66

Carga horária – 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 48 a R$ 104

Data da prova – 10 de dezembro

Edital

Prefeitura de Santana do Livramento

Inscrições – Até amanhã, pelo site

Cargos – Técnico de controle interno

Remuneração – R$ 3.604,53

Carga horária – 30 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 120

Data da prova – 10 de dezembro

Edital

Prefeitura de Guaíba

Inscrições – Até 6 de novembro, no site

Cargos – Professor em várias modalidades, médico cardiologista, clínico geral, ecografista, endocrinologista, gineco/obstetra, neurologista, oftalmologista, pediatra, pneumo/tisiologista, psiquiatra, radiologista, médico de saúde da família, técnico em enfermagem, técnico em raio x, assistente social, cirurgião dentista, engenheiro cartógrafo, fiscal de tributos e posturas, fiscal sanitário, nutricionista, procurador, psicólogo, agente comunitário de saúde, agente educador, merendeira escolar, monitor infantil e vigilante municipal

Remuneração – R$ 639 a R$ 11.983,09

Carga horária – 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 40 a R$ 80

Data da prova – 10 de dezembro

Edital

Prefeitura de Nova Bassano

Inscrições – Até 6 de novembro, pelo site

Cargos – Operário, manipulador de alimentos, motorista, pedreiro, operador de máquinas, agente de máquinas, agente administrativo, professor de educação especial, tesoureiro, assistente social, auxiliar de alunos especiais, farmacêutico, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras e postura, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, pedagogo, professor de artes, professor de ciências, professo de educação infantil, psicólogo, psicopedagogo clínico, veterinário e agente comunitário de saúde.

Remuneração – Até R$ 4.056,06

Carga horária – 20 a 44 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 63,19

Data da prova – 3 de dezembro

Edital

Universidade Federal de Santa Maria

Inscrições – Até 7 de novembro, pelo site

Cargos – Professores nas áreas de Projetos de Máquinas/Teoria dos Mecanismo/Elementos de Maquinas, Ciências Sociais Aplicadas/Relações Públicas e Propaganda, Terapia Ocupacional/Saúde Coletiva e Ciências da Saúde/Medicina/Angiologia

Remuneração – R$ 9.585,86 e R$ 5.742,14

Carga horária – Dedicação exclusiva ou 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 239

Data da prova – Período provável da seleção será entre os dias 8 de dezembro de 2017 a 5 de fevereiro de 2018

Edital

Prefeitura de Cacique Doble

Inscrições – Até 9 de novembro, pelo site

Cargos – Auxiliar de consultório odontológico, coordenador de biblioteca, farmacêutico, inspetor tributário, médico, monitor de creche, motorista, oficial administrativo, operador de máquinas, operador de máquinas e equipamentos rodoviários, professor (anos iniciais do ensino fundamental, educação artística - artes, educação física, educação infantil) e psicólogo

Remuneração – R$ 1.098,74 a R$ 10.700

Carga horária – 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 70 a R$ 80

Data da prova – 26 de novembro

Edital

Universidade Federal de Santa Maria

Inscrições – Até 21 de novembro, pelo site

Cargos – Professor nas áreas de Educação Infantil, Engenharia Sanitária, Periodontia e Engenharia Hidráulica

Remuneração – R$ 9.585,67

Carga horária – Dedicação exclusiva

Taxa de inscrição – R$ 239

Data da prova – 22 de dezembro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018

Colégio Politécnico da UFSM

Inscrições – Até 24 de novembro, pelo site

Cargos – Professor das áreas de Arquitetura e Urbanismo, e Agronomia

Remuneração – R$ 4.455,22

Carga horária – Dedicação exclusiva

Taxa de inscrição – R$ 111

Data da prova – Entre 27 de dezembro de 2017 a 26 de fevereiro de 2018

Edital

Brigada Militar e Corpo de Bombeiros

Inscrições – Até 20 de novembro pelo site

Cargos – 4.550 mil vagas de soldado

Remuneração – R$ 3.760,54

Carga horária – 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 80

Data da prova – 17 de dezembro

Editais

Prefeitura de Santa Maria

Inscrições – Até hoje pelo site

Cargos – Médicos nas áreas de auditor, cardiologista, clínicio geral, dermatologista, encdocrinologista, epidemiologista, médico do ESF, gastroenterologista, ginecologista, ginecologista e obstetra, infectologias, neurologista, pediatra, psiquiatria e radiologista

Remuneração – R$ 3.402,96 a R$ 11.779,25

Carga horária – 20h ou 40h semanais

Taxa de inscrição – R$ 110

Data da prova – 26 de novembro

Edital