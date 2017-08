VÍDEO: raposa é resgatada após ficar presa em grades de imobiliária de Santa Maria

Pela porta da frente 11/08/2017 | 12h11 Atualizada em

Ao chegarem para trabalhar na manhã desta sexta-feira, os funcionários da Imobiliária Brasão, no Centro de Santa Maria, depararam com uma "visitante" um tanto ousada: uma raposa.



Ovelha dá à luz quatro filhotes em Pinhal Grande, na Região Central



Por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, com uma equipe de três homens, resgatou o animal que estava preso junto às grades, na porta da frente do estabelecimento.



– Ela chegou pela porta da frente e quis se adiantar. Toda sexta-feira, tomamos uma cervejinha depois do expediente e acho que ela veio garantir um lugar – brincou, com bom humor, o corretor Roberto Machado, dono da imobiliária.

A raposa não ficou ferida, mas se mostrou brava e assustada após ser retirada das grades e ser colocada em uma caixa de papelão. Machado, que elogiou a rapidez e bom atendimento do Corpo de Bombeiros, questionou o fato de o município não disponibilizar um serviço que recolha animais silvestres resgatados na cidade.



– O bombeiros foram embora e me vi com aquele "filho" no colo. E o que eu ia fazer? Aí, dois funcionários colocaram ela em uma caminhonete e a soltaram em uma matinho, próximo à Estrada do Perau. Foi morar em Itaara! – contou, mais uma vez, em tom de brincadeira, o corretor.



Novo restaurante de Santa Maria homenageia cão comunitário e adota seu nome



Apesar de as raposas viverem em matas, próximo a áreas rurais, os bombeiros informam que não é incomum elas darem uma fugidinha para a cidade. Em média, 10 ocorrências de resgate de raposas são atendidos por ano na área urbana de Santa Maria.