VÍDEO: Quatro são detidos após arrombamento a banco de Agudo

Uma grande operação policial foi articulada na madrugada deste domingo após a informação de que quatro homens, que acabaram detidos pela polícia, haviam arrombado uma agência do Banco do Brasil no município de Agudo.



Conforme a Brigada Militar (BM) de Santa Maria, que foi acionada por volta das 23h de sábado pela empresa responsável pelas câmeras de monitoramento do banco, o grupo tentava furtar o cofre principal da agência.

Guarnições se deslocaram até o local, na Avenida Concórdia, no centro do município, onde já se encontravam as viaturas de Restinga Seca, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Cachoeira do Sul, além da Polícia Civil e BM de Agudo, que fizeram o isolamento da região. Equipes do Batalhão Rodoviário da BM também atuaram.



Com cerco policial montado, quatro indivíduos encapuzados foram capturados, após serem encontrados escondidos em um quiosque localizado em um terreno próximo. Dois teriam saído pelos fundos da agência e estavam armados com revólveres furtados do interior de um armário do banco e que pertenciam aos vigilantes.

Segundo a BM, os ladrões arrombaram uma janela lateral para ter acesso ao estabelecimento, sendo que na sala do cofre foi localizada uma serra esmerilhadeira, utilizada para arrombá-lo.



Sem conseguir roubar nenhuma quantia em dinheiro, os quatro homens – de 34, 35, 36 e 37 anos – foram detidos e encaminhados a Santa Maria, na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento de (DPPA). Junto deles foram aprendidos R$ 454,50, dois revólveres calibre 38, munições, um bloqueador de celular e GPS, escada, dois rádio-comunicadores, quatro celulares, bonés, toucas e luvas pretas, além de diversas ferramentas como chaves de fenda, marreta, alicate, talhadeira, lanternas táticas e alavanca.